AS Rom Justin Kluivert und Co.: Roma wirft 7 Spieler auf den Markt

Der AS Rom will nach Informationen von Il Messaggero in der Sommer-Transferperiode 40 Millionen Euro durch Spielerverkäufe erlösen. Unter anderem auf der Abschussliste: Justin Kluivert, Sohn von Barça-Ikone Patrick Kluivert.

Von Justin Kluivert erhofft sich die Roma dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro. Der Linksaußen war 2018 für knapp 17 Millionen Euro von Ajax Amsterdam in die italienische Hauptstadt gewechselt, machte seitdem 68 Partien (neun Tore, zehn Tore).