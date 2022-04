Juve zu stark! Jose Mourinho hakt Champions League ab

Für Jose Mourinho hat sich das Thema Champions League erledigt. Der Trainer des AS Rom gibt zu, dass Juventus Turin uneinholbar vorne liegt.

Im Vorfeld des Spitzenspiels beim SSC Neapel hatte Jose Mourinho ehrlicherweise zugegeben, dass der AS Rom in der kommenden Saison nicht an der Champions League teilnehmen wird.

"Juventus ist zu stark, um seine Position zu verlassen. Wir spielen um die Plätze fünf bis acht und wir brauchen heute Punkte", sagte Mourinho vor der Partie am DAZN-Mikro. Die Roma holte immerhin ein 1:1-Remis in Neapel und ist in der Serie A nun seit zwölf Spielen ungeschlagen (7 Siege, 5 Remis).