Kindheitstraum! Carles Perez schätzt Arbeit mit Jose Mourinho, obwohl er nur Bankdrücker ist

Am letzten Wochenende durfte Carles Perez im Ligaspiel gegen Salernitana endlich einmal wieder die AS Roma auflaufen. Trotz seiner geringen Einsatzzeiten ist der Offensivspieler voll des Lobes für seinen Coach, Jose Mourinho.

Der spanischen Sportzeitung AS verriet Perez, dass er viel Lob von 'The Special One' erhält. "Solche Worte von einem Trainer dieses Kalibers sind sehr motivierend. Als Kind träumt man davon, von Leuten wie ihm oder (Pep) Guardiola , Top-Trainern, trainiert zu werden."

In dieser Saison kommt Perez bisher erst auf 800 Spielminuten, mehr als Kurzeinsätze sind in der Regel nicht für ihn drin. Dennoch sieht er Fortschritte in seiner Entwicklung, die er auf seinen Coach zurückführt. "Er hat mich dazu gebracht, mich als Spieler zu verbessern und obwohl ich weniger spiele, ermutigt er mich, er gibt mir Ratschläge und er hat mich mental stärker gemacht."