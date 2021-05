AS Rom : Lockruf von Mourinho: Das sagt Granit Xhaka

Der Schweizer Nationalspieler gehörte zu den Leistungsträgern in einer ansonsten enttäuschenden Arsenal-Mannschaft. Da sein Klub im nächsten Jahr international keine Spiele bestreiten wird, könnte ein Wechsel durchaus lukrativ erscheinen. AS Rom soll Interesse zeigen.

Der Schweizer avancierte in den letzten Monaten zu einem sehr gefragten Mann. Wurde er im vergangenen Jahr noch mit Hertha BSC in Verbindung gebracht, soll vor wenigen Wochen sein Ex-Klub Borussia Mönchengladbach angeklopft haben.

Ähnlich wie Arsenal spielte die Roma eine Saison zum Vergessen. Mit Tabellenplatz 7 wurde sogar die Qualifikation für die Europa League verpasst. Immerhin geht man in der Conference League an den Start. Nun soll der Startrainer neuen Glanz in die alte Bude bringen. Am besten mit der Hilfe von Granit Xhaka.

Folgt nun der Wechsel nach Italien? Xhaka will nichts ausschließen, lobt zudem Roma-Trainer Jose Mourinho über den grünen Klee. "Jeder kennt Mourinho, weiß, was er geleistet hat. Mourinho weiß, wie man Titel holt. Man sieht jetzt auch, was ich in den letzten Jahren für Arbeit geleistet habe", sagte der Schweizer gegenüber Blick.

Und weiter: "Bei Arsenal wissen sie, was sie an mir haben. Wenn es so weit ist und wir über einen Transfer reden können, dürfen oder müssen, werde ich hier sein."