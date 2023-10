AS Rom: Romelu Lukaku blüht unter Jose Mourinho wieder auf

Für die Mailänder war dies ein Schlag in Gesicht. Lukaku darf sich derweil wohl schon auf eine äußerst ungemütliche Rückkehr ins San Siro gefasst machen, wenn er mit dem AS Rom Ende Oktober auf Inter Mailand trifft. Dem Vernehmen nach plant die Inter-Ultragruppierung "Curva Nord" 50.000 Trillerpfeifen im Stadion zu verteilen.

Bei Roma direkt wichtig

Beim AS Rom hat der Mittelstürmer indes wieder seine Form gefunden und traf in seinen ersten sieben Pflichtspielen fünf Mal. Auch beim jüngsten 4:0-Kantersieg in der Europa League gegen Servette Genf steuerte der Belgier einen Treffer bei.

Für Rom-Sportdirektor Tiago Pinto ist Mourinho ein Schlüsselfaktor für die schnelle Eingewöhnung Lukakus gewesen: "Romelu hat sich gut eingelebt und die Mannschaft sehr schnell kennengelernt. Vielleicht hat ihm dabei geholfen, dass er Mourinho bereits kennt, und er scheint sich hier sehr wohl zu fühlen."

Während sich der AS Rom in der Europa League mit zwei Siegen aus zwei Spielen in guter Verfassung präsentiert, hat der Hauptstadtklub in der Serie A noch zu kämpfen. Nach sieben Spieltagen belegen die Giallorossi mit acht Punkten nur den 13. Platz. Eine Chance in der Tabelle ein bisschen nach oben zu klettern hat der letztjährige Europa-League-Finalist am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Cagliari.

