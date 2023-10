Romelu Lukaku nächsten Sommer zum Schnäppchenpreis zu haben

Romelu Lukaku trifft für die Roma wie am Fließband - Foto: / Getty Images

Nach seinem gescheiterten zweiten Versuch beim FC Chelsea startet Romelu Lukaku aktuell bei seiner Leihstation beim AS Rom so richtig durch. Eine Kaufoption ist nicht vereinbart, dennoch soll der Belgier im kommenden Sommer zu einem Schnäppchenpreis zu haben sein.

So wechselte der 30-Jährige letztes Jahr auf Leihbasis zurück zu Inter – und überzeugte wieder. Eine feste Verpflichtung kam allerdings nicht zustande, zu hoch war wohl die Ablöseforderung von Chelsea, zudem hatte Lukaku es sich mit den Inter-Fans verscherzt, nachdem er mit einem Transfer zu Juventus Turin, Rivale von Inter, kokettiert hatte.

Über die Station bei Inter Mailand, wo er 2019 von Manchester United hingewechselt war, spielte er sich wieder in den Fokus europäischer Top-Klubs – unteranderem eben Chelsea. Doch auch sein zweiter Versuch bei den Blues sollte nach nur einem Jahr vorbei sein, er kam nie wirklich an.

Lukaku kommenden Sommer für 37 Millionen Pfund zu haben?

Bei seiner derzeitigen Leihstation bei der AS Roma knipst "Big Rom" wie er will, bereits sieben Tore hat er nach acht Spielen auf dem Konto. Jetzt scheinen die Londoner ihre Forderungen massiv runtergeschraubt zu haben. So berichtet Fabrizio Romano auf X, vormals Twitter, dass Chelsea im kommenden Sommer bereit wäre, den Stürmer für knapp 37 Millionen Pfund ziehen zu lassen.

Zudem schreibt er, es bestünde sogar eine Vereinbarung mit dem Spieler über diese Ablösesumme. Damit würden die Blues großen Verlust einstreichen, würden aber das üppige Gehalt was Lukaku kassieren dürfte, von der Payroll bekommen. Ob Lukaku sich dann kommenden Sommer für einen festen Transfer zur Roma entscheidet, bleibt abzuwarten.

In jedem Fall ist seine Beziehung zu Roma-Coach Jose Mourinho sehr vertraut, wie Roma-Sportdirektor Tiago Pinto jüngst betonte. "Vielleicht hat ihm dabei geholfen, dass er Mourinho bereits kennt, und er scheint sich hier sehr wohl zu fühlen", so der Kaderplaner.

