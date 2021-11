AS Rom : Jose Mourinho kitzelt das "Monster" aus Roms Neuzugang Abraham

Im Gespräch mit dem Daily Star erinnert sich Abraham an seine ersten Gespräche mit The Special One. "Eines der Dinge, die er sagte, war, dass ich ein zu netter Spieler wäre – dass man mehr Aggressivität zeigen muss, wenn man als Stürmer älter wird." Mourinhos unkomplizierter Rat lautete daher: "Sei einfach ein echtes Monster."

Seine antrainierte Härte hat ihm bei seinen aktuellen Erfolgen sicherlich geholfen. "Es ist etwas, das ich lerne und indem ich besser werde", so der Mittelstürmer. Abraham gab weiterhin zu, dass er die Defensivleistung der Teams aus der Serie A am Anfang stark unterschätzt hatte: "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so hart wird. Die Spieler sind sehr smart und das Verteidigen ist sehr wichtig in der italienischen Spielweise."