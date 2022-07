Serie A Midlife-Crisis? Mourinhos einzigartiges Tattoo sorgt für Spott

Auf dem rechten Oberarm ließ sich 'Mou' die drei europäischen Fußballpokale stechen. Nachdem er in der letzten Saison mit der AS Roma die Premierensaison der Conference League gewonnen hat, ist er der einzige Coach, der in allen drei Wettbewerben der UEFA triumphierte.

Die Champions League (2004 mit dem FC Porto, 2010 mit Inter Mailand) und den UEFA-Cup (2003 mit Porto) bzw. die Europa League als Nachfolgewettbewerb (2017 mit Man United) gewann The Special One sogar zweimal.