AS Rom : Mourinho-Bankdrücker Riccardo Calafiori könnte verliehen werden

Youngster Riccardo Calafiori (19) ist eines der größten Talente des AS Rom. Der Linksverteidiger kam zuletzt allerdings nur noch selten zum Einsatz, weshalb es zu einer Leihe im Winter kommen könnte.

Riccardo Calafiori stammt aus der eigenen Jugend des AS Rom, 2020 wurde er in den Kader der ersten Mannschaft befördert und mit einem langfristigen Vertrag bis 2025 ausgestattet.

Unter Jose Mourinho (58) kam der 19-Jährige in der ersten Saisonphase regelmäßig zum Einsatz. Nach dem zehnten Spieltag hatte er fünf Einsätze in der Serie A vorzuweisen. Seitdem muss sich der U21-Nationalspieler allerdings mit einem Platz auf der Ersatzbank zufriedengeben. In den vergangenen neun Spielen durfte er nur 2 Minuten ran.