AS Rom : Jose Mourinho kritisiert eigene Fans: "Respekt vor dem Gegner ist wichtig"

Nachdem dem 3:0-Sieg über Erzfeind Lazio hatte Jose Mourinho nur wenig an der Leistung seiner Spieler auszusetzen. Viel härter ging der Coach der AS Roma anschließend aber mit den eigenen Fans ins Gericht.

Als The Special One auf seine Mannschaft angesprochen wurde, war der Ton ein ganz anderer. "Heute war wirklich etwas Besonderes, es fühlte sich so an, als hätten die Jungs alles auf den Platz gebracht, an dem wir vorher gearbeitet haben", so der Starcoach.

Die Roma ging schon in der ersten Minute durch Tammy Abraham in Führung. Zwanzig Minuten später erhöhte der Engländer, bevor Lorenzo Pellegrini in der 40. Minute den Entstand besorgte. Nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel schmeckt dieser Derbysieg für die Mannen von Jose Mourinho sicherlich besonders süß.