AS Rom Mourinho-Liebling Nemanja Matic will Frank Lampard übertreffen

Jose Mourinho (59) holt Nemanja Matic zum dritten Mal zu sich. Der Serbe heuert beim AS Rom an. Zuvor hatte The Special One Matic bereits zu Chelsea und Manchester United geholt. Als Mourinhos Lockruf aus Rom kam, musste der Mittelfeldakteur nicht lange überlegen.