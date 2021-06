AS Rom : Jose Mourinho lockt Rui Patricio: Brauchen die Wolves einen neuen Keeper?

Seinen neuen Trainer, Jose Mourinho, kennt Patricio bereits aus der englischen Liga. The Special One trainierte bis April dieses Jahres die Tottenham Hotspur.

AS Rom: Paulo Fonseca muss gehen – The Special One übernimmt!

Außerdem arbeitet er dann erneut mit einem Landsmann zusammen. Bei den Wanderers spielte er drei Jahre unter dem Portugiesen Nuno Santo, der aufgrund der schlechten Ergebnisse nach dieser Spielzeit seinen Hut nehmen musste.

Für Patricio, der bisher nur in seinem Heimatland und in England tätig war, könnte Mourinho (war bereits von 2008 bis 2010 in der Serie A; wurde mit Inter Mailand Triple-Sieger) also erneut als Integrationshelfer dienen.