Jose Mourinho blickt auf Wechsel zu Real Madrid zurück

Jose Mourinho (60) hat in seiner Trainerlaufbahn überall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In einem Interview mit Sky Sport erklärte der portugiesische Star-Trainer, wie es zu seinem Wechsel von Inter Mailand zu Real Madrid kam und warum er im Sommer 2021 beim AS Rom anheuerte.

Den sensationellen Triple-Gewinn mit Inter Mailand in der Saison 2009/10 hat Roma-Trainer Jose Mourinho noch sehr präsent in seiner Erinnerung: "Das war eine Gruppe auf sehr hohem Niveau. Wenn man ein Triple gewinnt, ist das natürlich etwas Historisches, etwas Fantastisches, das nur dank dieses Gruppengefühls möglich ist", sagte der 60-Jährige in einem Interview mit Sky Sport und fügte hinzu, dass es menschlich gesehen die beste Ersatzbank gewesen sei, die er in seiner Trainerlaufbahn hatte.

Teamgeist als Schlüssel zum Triple-Sieg

Der Portugiese war imponiert, wie große Spieler ihre Rollen annahmen, auch wenn sie weniger spielten. "Ein Gigant, ein Gigant im Sinne seiner Karriere, wie Toldo, saß auf der Bank. Ivan Cordoba saß auf der Bank, Materazzi als Weltmeister saß auf der Bank. Dejan Stankovic saß oft auf der Bank", blickt Mourinho zurück.

Wechsel von Real zu Inter

Auch über seinen anschließenden Wechsel unmittelbar nach dem Triple-Gewinn von Inter Mailand zu Real Madrid äußerte sich der 60-Jährige und verriet, dass er schon nach seiner ersten Saison bei den Nerazzurri ein Angebot der Königlichen vorliegen hatte. Mourinho verwies allerdings auf sein zweijähriges Kommittent bei Inter, außerdem habe er eine "unglaubliche Beziehung" zu dem damaligen Präsidenten Massimo Moratti (78) gehabt.