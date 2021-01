AS Rom : Nach Beziehungswirbel: Nicolo Zaniolo macht mit Instagram Schluss

Um das Privatleben von Nicolo Zaniolo (21) gab es in den vergangenen Wochen großen Wirbel, unter anderem auch in den Sozialen Netzwerken. Der italienische Nationalspieler zieht nun Konsequenzen.

"Mein Leben ist das Spielfeld und nicht die sozialen Medien oder die Klatschpresse. Ich habe beschlossen, diese oberflächliche Welt zu verlassen, die nicht meine ist", teilte der 21-Jährige auf dem Instagram-Account seiner Mutter Francesca Costa mit.

"All dies wirkt sich auf meine Ruhe, meine Genesung und meine Leidenschaft aus. Ich deaktiviere mein Konto. Eine Umarmung an euch alle", so der Mittelfeldakteur des AS Rom weiter.

Zuletzt gab es in Italien großen Wirbel um Zaniolos Privatleben. Der Roma-Star, der derzeit an einem Kreuzbandriss laboriert, hatte die Trennung von einer Freundin Sara Scaperrotta bekanntgegeben, die mit seinem Baby schwanger ist. Zaniolo ging zudem ein Techtelmechtel mit dem rumänischen Model Madalina Ghenea ein.