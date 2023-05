Nach Dybala: Holt Mourinho wieder einen ablösefreien Mittelfeld-Star?

Jose Mourinho führte die Roma nach seinem Amtsantritt 2021 auf Anhieb zum ersten Titel seit 21 Jahren. Zwar holten die Giallorossi "nur" die Conference League, der Jubel der Tifosi war dennoch grenzenlos.

Im zweiten Jahr unter The Special One enttäuschen die Römer in der Liga zwar aktuell – aktuell liegen die Hauptstädter nur auf dem siebten Tabellenplatz - international läuft es aber erneut rund. Die Roma zog dank einer Mauertaktik im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen ins Endspiel der Europa League ein.

Sollten die Italiener das Finale gegen den FC Sevilla gewinnen, würde das nicht nur den zweiten Titel der Ära Mourinho bedeuten, sondern auch die Champions-League-Qualifikation für die Saison 2023/24 sicherstellen.