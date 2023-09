Nach Niederlage: Jose Mourinho zofft sich mit seiner Mannschaft

Star-Coach Jose Mourinho (60) war nach der 1:2-Niederlage gegen den AC Mailand am vergangenen Spieltag mächtig angefressen. Dem Vernehmen nach lieferte sich der Portugiese nach Abpfiff der Partie ein heftiges Wortgefecht mit seiner Mannschaft.

Nach der 1:2-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den AC Mailand hat der AS Rom nach drei Spieltagen in dieser Saison nur einen Punkt geholt. Die Giallorossi hatten zuvor gegen Salernitana 2:2 Unentschieden gespielt und auswärts gegen Hellas Verona verloren.

The Special One musste Sperre absitzen

An den ersten beiden Serie A-Spieltagen stand Mourinho nicht an der Seitenlinie, da er eine Sperre absitzen musste. Gegen Milan war der 60-Jährige allerdings zurück auf der Bank, zum ersten Saisonsieg reichte es dennoch nicht.

Mourinho angefressen

Der Trainer war nach dem Spiel so sauer, dass er sich weigerte, mit den Medien zu sprechen und soll laut radioradio.it eine heftige verbale Auseinandersetzung mit seiner Mannschaft in der Kabine gehabt haben.