AS Rom : Nach Reporterbeleidigung: Radiosender boykottiert Jose Mourinho

Einen Tag vor dem Spiel am Sonntag gegen Venedig (2:3 aus Sicht der Roma) sprach Marco Juric Roms Trainer Mourinho auf seine Fehler der jüngeren Vergangenheit an. "Es ist nun sechs Monate her, seitdem Sie bei der Roma unterschrieben haben, würden Sie irgendetwas ändern in Bezug auf Entscheidungen, Statements, Anfragen oder etwas, das Sie getan haben?", so die Frage des Journalisten.

Der Star-Coach reagierte auf diese Kritik – wie so oft – sehr empfindlich. "Sie sind praktisch auf jeder Pressekonferenz dabei, entweder sind sie ziemlich intelligent und wollen die Menschen glauben lassen, dass sie es nicht sind oder sie sind einfach nicht intelligent", provozierte der Portugiese.