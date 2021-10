AS Rom : Nach Rundumschlag: Berater schießt gegen Jose Mourinho

Jose Mourinho löste mit seinem Donnerwetter nach der Conference-League-Blamage bei Bodø/Glimt einiges an Unbehagen aus. Der Berater von Amadou Diawara findet deutliche Worte gegenüber dem Cheftrainer des AS Rom.

Daniel Piraino kann gar nicht glauben, was er da gehört hat. Jose Mourinho teilte nach der 1:6-Demonate des AS Rom bei Bodø/Glimt gegen seine eigenen Spieler aus ("Vielleicht habe ich die Fähigkeiten meiner eigenen Spieler überschätzt") und kündigte Konsequenzen gegenüber einigen der Akteure an.

Im darauffolgenden Ligaspiel gegen den SSC Neapel (0:0) war es unter anderem Amadou Diawara, der auf die Tribüne verbannt worden war. Gegen Bodø/Glimt stand der Mittelfeldspieler noch in der Startelf.