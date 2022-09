AS Rom Nach Wechsel-Schock: Justin Kluivert zieht es nach Spanien

Medienberichten zufolge haben sich die Fledermäuse mit dem AS Rom auf die Eckdaten einer Leihe bis zum Saisonende 2022/2023 geeinigt. Auch der Sohn von Barça-Legende Patrick Kluivert und Valencia sind sich bereits so gut wie einig.

Roma-Coach Jose Mourinho hat keine Verwendung für den Flügelstürmer, der in der vergangenen Saison an den OGC Nizza in die Ligue 1 verliehen war und auf 13 Torbeteiligungen in 31 Spielen kam.