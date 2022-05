AS Rom will Wan-Bissaka Jose Mourinho jagt nach Tammy Abraham den nächsten Premier-League-Star

Mit Tammy Abraham ist der AS Roma vor der Saison ein echter Glücksgriff gelungen. Der frühere Chelsea-Stürmer trifft in Italien nach Belieben. Der Hauptstadtklub liebäugelt bereits mit dem nächsten Transfer aus der Premier League. Diesmal geht der Blick nach Manchester.

Wie die englische Tageszeitung The Sun in Erfahrung gebracht hat, ist Roms Coach Jose Mourinho ein begeisterter Fan von Uniteds Aaron Wan-Bissaka. Der Außenverteidiger wechselte 2019 für 55 Millionen Euro von Crystal Palace ins Old Trafford.

Beim englischen Rekordmeister kommt er auf insgesamt 126 Einsätze, zuletzt sah er jedoch häufiger von der Bank aus zu. In seiner aktuellen Lage wäre Wan-Bissaka einem Wechsel sicherlich nicht abgeneigt. Da in Manchester im Sommer ein Trainerwechsel ansteht, will der Engländer mit seiner Entscheidung allerdings noch etwas warten.

Erst nach den Gesprächen mit Coach Erik Ten Hag weiß der 24-Jährige, wie seine sportliche Zukunft im Klub zukünftig aussehen wird. Jose Mourinho dürfte sich in der Zwischenzeit in Geduld üben. Nachdem Wan-Bissaka und Man United grünes Licht für einen Transfer gegeben haben, sollte The Special One aber nicht zu zögerlich agieren.