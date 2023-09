Nach Verbannung bei United: Wird Mourinho zum Heilsbringer für Jadon Sancho?

Die Situation von Jadon Sancho (23) droht bei Manchester United weiter zu eskalieren. Der Flügelspieler kommt nach seiner Suspendierung mit seinem Trainer Erik ten Hag (53) weiterhin nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Als rettendes Ufer, um seine Karriere wieder in Fahrt zu bringen, könnten sich nun Jose Mourinho (60) und der AS Rom entpuppen.

Da Sancho und ten Hag in ihrem Disput aktuell weiterhin nicht zueinander finden, scheint ein Abgang des Engländers im Winter mittlerweile nahezu unumgänglich. Als möglicher Abnehmer könnte sich laut der italienischen Publikation Il Romanista der AS Rom herauskristallisieren.

Jadon Sancho wurde von United-Trainer Erik ten Hag aus dem Training der ersten Mannschaft verbannt, nachdem der Flügelspieler den Niederländer in den sozialen Medien kritisiert und im Anschluss eine Entschuldigung verweigert hatte. Ten Hag hatte Sancho zuvor bei einem Premier-League-Spiel gegen Arsenal nicht in den Kader berufen und dies mit schlechten Trainingsleistungen begründet.

Roma denkt an Leihe mit Kaufoption

Auch eine potenzielle anschließende Kaufoption dürfte aber für den Klub aus der italienischen Hauptstadt wohl kein Schnäppchen werden, zumal die Red Devils den 23-Jährigen vor gerade mal zwei Jahren noch für satte 85 Millionen Euro vom BVB verpflichtet hatten.

Bei Manchester United besitzt Sancho noch einen gültigen Vertrag bis 2026. Eine Erfüllung des Arbeitspapiers gilt, Stand heute, als nahezu ausgeschlossen.

Während der Linksaußen bei Dortmund in der Bundesliga Woche für Woche die Lichter ausgeschossen hatte und in 137 Spielen 50 Tore und 64 Vorlagen gesammelt hat, kommt er bei Manchester United einfach nicht in Fahrt. Für die Red Devils hat er in 82 Begegnungen nur 12 Tore geschossen und sechs weitere aufgelegt.

Verwendete Quellen

Il Romanista