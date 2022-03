AS Rom :

Jose Mourinho (59) soll die Roma an die nationale Spitze und im Optimalfall zum ersten Scudetto seit 2001 führen. Damit dies gelingt, soll der Starcoach ein "neues" Mittelfeld bekommen.

Bryan Cristante darf die Roma ebenfalls verlassen, allerdings nur gegen eine stattliche Ablösesumme von 20 Millionen Euro. Amadou Diawara und Gonzalo Villar, die bisher unter Mourinho keine Rolle spielen, gehören auch zu den Streichkandidaten.

Offen ist, wie es mit Henrikh Mkhitaryan weitergeht. Der Armenier, der unter The Special One bereits bei Manchester United spielte, zeigt starke Leistungen, gehört aber auch zu den Topverdienern. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.