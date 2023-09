Neues Roma-Traumpaar sticht erstmals: Jose Mourinho über Paulo Dybala und Romelu Lukaku

Die Roma filetiert Empoli mit 7:0. Insgesamt dreimal erfolgreich waren Paulo Dybala und Romelu Lukaku. Was Jose Mourinho von seinem neuen Supersturm hält.

Zum ersten Mal standen Paulo Dybala und Romelu Lukaku am Sonntag gemeinsam in der Startelf der AS Rom – mit durchschlagendem Erfolg. Beim 7:0-Sieg über das bemitleidenswerte Empoli schnürte Dybala einen Doppelpack und Lukaku erzielte seinen Premierentreffer für die Giallorossi.

Jose Mourinho will Paulo Dybala nicht als Held feiern

Auf die Frage, ob Dybala der beste Mann auf dem Platz gewesen sei, reagierte Trainer Jose Mourinho im Anschluss an die Partie ausweichend. Er müsse als Coach anders denken oder sich zumindest anders ausdrücken, sagte Mourinho mit dem Hintergrundwissen bei DAZN, dass Dybala natürlich eine starke Leistung bot.

Vielmehr kritisierte Mourinho, dass es Spieler in seiner Mannschaft gebe, die nicht in der Lage seien, 90 Minuten mit hoher Intensität zu agieren. Dazu zählen offenbar Dybala und Lukaku, Mourinhos neues Traumpaar, das vor dem Schlusspfiff vom Rasen genommen wurde.