AS Rom : Nicolo Zaniolo per Tausch-Deal zu Juventus Turin?

Die Roma arbeitet bisher vergeblich an einer Vertragsverlängerung mit Nicolo Zaniolo. Womöglich zieht es den italienischen Nationalspieler zur neuen Saison zu Rekordmeister Juventus Turin.

Laut Tuttosport zeigt Juventus Turin Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler. Nach der kostspieligen Verpflichtung von Dusan Vlahovic (22, kam für 80 Millionen Euro aus Florenz) haben die Bianconeri allerdings keine finanziellen Mittel mehr, um Zaniolo zu kaufen.

Nicolo Zaniolo steht beim AS Rom noch bis 2024 unter Vertrag. Eine Ausdehnung der Zusammenarbeit gestaltet sich schwierig. Sportdirektor Tiago Pinto gab jüngst zu: "Niemand kann garantieren, dass Zaniolo bleibt."

Juve denkt daher dem Vernehmen nach an einen Tausch-Deal mit der Roma. Mittelfeldakteur Weston McKennie (23, Vertrag bis 2025) oder Mittelstürmer Moise Kean (21, Vertrag bis 2023) würde man angeblich in die Hauptstadt ziehen lassen, wenn Zaniolo im Gegenzug den Weg in den Piemont findet.