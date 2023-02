Nicolo Zaniolo und die Roma: Die Schlammschlacht geht weiter

"Die Story, die in den vergangenen Wochen erzählt wurde, entspricht nicht der Wahrheit", behauptet Francesca Costa in der Sporttageszeitung Corriere dello Sport. Ihr Sohn habe Fehler gemacht, aber "sei kein Verräter."

Zaniolo hatte die Roma von seinem Wechselwunsch unterrichtet und wollte nicht mehr für die Mannschaft von Jose Mourinho auflaufen. Mit dem AC Mailand war er sich dem Vernehmen nach einig, die Ablöseforderung der Giallorossi war Milan aber zu hoch.

Mit dem AFC Bournemouth hingegen einigte sich die Roma auf einen Transfer in Januar. Zaniolo wollte aber nicht zu den Cherries. An finanziellen Dingen scheiterte der Wechsel in die Premier League laut Costa nicht. "Es stimmt nicht, dass Bournemouth ihm fünf Millionen geboten hat", widerspricht Zaniolos Mutter zudem ein in den Medien gehandeltes Gehaltsangebot.