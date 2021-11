AS Rom : Nicolo Zaniolo weckt Interesse von Juventus Turin und Tottenham

Zaniolo, der 2018 für knapp 5 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand in die italienische Hauptstadt gewechselt war, ist ehrgeizig und will Titel gewinnen. Derzeit belegt die Roma allerdings nur den fünften Tabellenplatz der Serie A. Ob sich die Giallorossi unter Mourinho zu einem Titelkandidaten entwickeln, bleibt abzuwarten.

Interesse an Zaniolo zeigt indes Juventus Turin. Der Rekordmeister ist in der Tabelle derzeit sogar noch drei Plätze hinter der Roma zu finden, allerdings zeigten die Bianconeri in den vergangenen Jahren mit neun Meisterschaften am Stück, dass man in ihrem Trikot Edelmetall holen kann.