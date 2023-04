Paulo Dybala adelt Mourinho nach Halbfinal-Einzug: "Seine Mentalität treibt uns an"

Die Römer treffen im Halbfinale nun auf den deutschen Vertreter Bayer Leverkusen. Dybala, der zum zwischenzeitlichen 2:1 traf, will auch diese Hürde nehmen. "Wir wollen ins Finale", so der Südamerikaner.

Nach dem 0:1 aus dem Viertelfinal-Hinspiel in den Niederlanden stand die Roma unter Zugzwang. Mourinho bereitete seine Mannschaft offenbar hervorragend vor. Dybala: "Er sagte uns, wie das Spiel laufen würde, und so kam es auch."

"Wir alle haben den Wunsch zu gewinnen und einen Trainer mit einer unglaublichen Mentalität", lobte der Weltmeister The Special One nach dem 4:1-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel gegen Feyenoord Rotterdam.

"Wir alle kennen seine Geschichte"

Unter Mourinho gewann die Roma im vergangenen Jahr bereits die Conference League, nun soll die Europa League in den Trophäenschrank des Hauptstadtclubs wandern. Dybala setzt bei diesem Vorhaben auf die Erfahrung seines Vorgesetzten.

"Wir alle kennen seine Geschichte. Er hat mit jeder seiner Mannschaft den Titel gewonnen", lobt der argentinische Nationalspieler. "Seine Mentalität treibt uns an, er weiß, wie Spiele laufen." The Special One habe zum richtigen Zeitpunkt gewechselt. "Dann haben wir besser gespielt und verdient gewonnen."