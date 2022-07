Serie A Paulo Dybala & Roma – so läuft das mit der Ausstiegsklausel



Paulo Dybala bleibt der Serie A erhalten, am Mittwoch gab die AS Rom die Verpflichtung offiziell bekannt. La Joya kann den Klub für eine festgeschriebene Ablöse verlassen, was aber nicht unbedingt sein muss.

Für drei Jahre hat sich Paulo Dybala zunächst an die AS Rom gebunden. Dem Vernehmen nach kann er die Giallorossi für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro wieder verlassen. Sky Italia zufolge ist in dem Vertragswerk außerdem eine Option eingewoben, die es der Roma ermöglicht, die Zusammenarbeit um eine weitere Saison zu erweitern. La Joya würde 4,2 Millionen Euro netto verdienen, das Gehalt soll sich durch verschiedene Boni auf bis zu sechs Millionen Euro erhöhen können.

Und die Ausstiegsklausel? Die kann die Roma dem Bericht zufolge nach oben anpassen. Es scheint also so, als müsste Dybala den Klub nicht unbedingt für 20 Millionen Euro verlassen. Der 28-Jährige soll sich außerdem einen prozentualen Anteil an der Ausstiegsklausel gesichert haben.