Wechsel zur Roma: Paulo Dybala packt aus

Dybalas Arbeitspapier bei Juve war am 30. Juni 2022 ausgelaufen, eine Vertragsverlängerung war auch wegen unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen geplatzt. Am 20. Juli unterzeichnete Dybala einen Dreijahresvertrag bei der Roma.

Mourinho hatte bei seinem Gespräch wohl überzeugende Argumente auf seiner Seite. The Special One sei "ein Gewinner", lobt Dybala. "Ich fühlte mich angezogen." Mourinho habe "so viel gewonnen" und "so bedeutende Spieler" trainiert.

The Special One führte Roma zum Titel

Unter Mourinho gewann die Roma 2022 ihren ersten Titel seit 20 Jahren (die neugegründete Conference League). Aktuell stehen die Giallorossi im Achtelfinale der Europa League, haben das Hinspiel gegen Real Sociedad zu Hause mit 2:0 gewonnen. In der Serie A liegt Rom als Vierter auf Champions-League-Kurs.

