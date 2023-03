Paulo Dybala spricht über seine Zukunft - könnte zum Schnäppchenpreis gehen

"Sicher wird es später besprochen. Meine Zukunft liegt darin, die Roma an die Spitze zu bringen. Was später passiert, weiß ich nicht", führt der Edeltechniker aus. Das Wichtigste sind jetzt die Spiele."

Dybala will Europa League gewinnen

Die Roma gewann unter Trainer Jose Mourinho im vergangenen Sommer den ersten Titel seit 20 Jahren (Conference League). In der laufenden Spielzeit soll die Champions-League-Qualifikation gelingen und im Optimalfall der Titel in der Europa League her. "Die Fans würden es verdienen", so Dybala: "Hoffentlich können wir es ihnen geben."

Im Achtelfinale wartet Real Sociedad als Gegner auf die Roma. Laut Dybala ist kein eindeutiger Favorit auszumachen: "Wir haben beide gute Spieler, die etwas bewegen können. Jeder kann weiterkommen. Wir hoffen, dass wir es sind."