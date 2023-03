Drei von Barça, zwei von Real Madrid: Paulo Dybala nennt seine Lieblingsspieler aus LaLiga

Lob für Jose Mourinho und die Fans des AS Rom

Dybala wird aktuell von Jose Mourinho trainiert. Der Portugiese hat zwar eine LaLiga-Vergangenheit (2010 bis 2013 bei Real Madrid), dass Mourinhos Mannschaften stets spielerische Lösungen suchen, kann man aber nicht behaupten.

Dennoch lobt Dybala seinen Übungsleiter in den höchsten Tönen. "Seine Art, sein Charakter, helfen dir", so der Weltmeister. "Er sieht alles als Endspiel an, jedes Spiel." Mit dieser Einstellung könne er sich "sehr gut identifizieren."

Auch die Fangemeinde der Giallorossi übt Reiz auf Dybala aus. "An wenigen Orten wird Fußball so gelebt wie hier. In Südamerika sicherlich an vielen Orten, aber in Europa nur an wenigen", schwärmt der Edeltechniker. Die Fans würden "ein wahres Spektakel" abbrennen.

Verwendete Quellen: marca.com