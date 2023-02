Pokal-Blamage: Jose Mourinho stürmt vor Halbzeit-Pfiff in die Kabine

In der ersten Halbzeit zeigte die Roma eine schwache Leistung und geriet durch einen Elfmetertreffer von Cyriel Dessers (28.) in Rückstand. Jose Mourinho war stinksauer. The Special One verließ seine Bank bereits Minuten vor dem Pausenpfiff in Richtung Kabine.

In der Umkleide reifte offenbar die Entscheidung für eine Renovierung seines Teams. Mourinho nahm in der Halbzeitpause gleich vier Wechsel vor. Chris Smalling, Nemanja Matic, Paulo Dybala und Nicola Zalewski und kamen in die Partie.

Die Roma konnte das Spiel gegen den Tabellenletzten der Serie A trotz des frischen Personals aber nicht mehr drehen. Ein Eigentor von Zeki Celik wenige Minuten nach Wiederanpfiff brachte den Außenseiter mit 2:0 in Front. Die Giallorossi konnten in der Nachspielzeit durch Neuzugang Andrea Belotti (90. +4) nur noch Ergebniskosmetik betreiben.