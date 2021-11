AS Rom : Rassistischer Kommentar? Roma-Youngster Felix Afena-Gyan glaubt nicht an bösen Hintergedanken

Der erst 18-Jährige Felix Afena-Gyan war nach seinen zwei Toren beim 2:0 Sieg der AS Roma über den CFC Genau der Held des Tages. Am nächsten Tag bekam er dafür sogar ein Paar Luxus-Schuhe von Coach Jose Mourinho überreicht. Ein Kommentar in dem dazugehörigen Video sorgt jedoch für Diskussionen.

Mourinho hatte Afena-Gyan Schuhe im Wert von 800 Euro geschenkt, da er ihm diesen Preis für seinen erfolgreichen Auftritt garantiert hatte. In einem Video wurde die Übergabe festgehalten. Aus dem Hintergrund ruft anschließend jemand "da sind Bananen drin". Der dunkelhäutige Spieler glaubt im Gegensatz zu vielen Nutzern auf Social Media nicht an einen rassistischen Hintergrund.

Der Ghanaer, der seit dem März dieses Jahres in der italienischen Hauptstadt unter Vertrag steht, kann sich über seine Behandlung im Klub bisher nicht beklagen. "Seit dem ersten Tag, an dem ich im Verein ankam, wurde ich von allen in die Familie aufgenommen, die mit mir so scherzten, wie es alle Familienmitglieder untereinander tun."