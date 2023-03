Roma-Boss klärt über Zukunft von Jose Mourinho auf

Jose Mourinho ist noch bis 2024 an die Roma gebunden - Foto: / Getty Images

Jose Mourinho sitzt bei der AS Rom nicht im Entferntesten fest im Trainersattel. Tiago Pinto verweist jedenfalls auf den maximalen sportlichen Erfolg.

Der Meistertitel in der Serie A, auf den die AS Rom in dieser Saison eigentlich einen ernsthaften Angriff starten wollte, ist schon längst nicht mehr erreichbar. Für die Giallorossi gilt es nur noch, sich irgendwie für die Champions League zu qualifizieren. Und genau dieser Umstand beschäftigt vor allem Jose Mourinho.

"Hängt seine Zukunft von der Champions League ab?", fragt Roma-Sportdirektor Tiago Pinto bei DAZN, um sich dann selbst zu antworten: "Im Verein sind wir alle auf einer Linie. Die Roma verdient den maximalen Einsatz von allen. Wir denken nur daran, jedes Spiel zu gewinnen. Unser oberstes Ziel muss es sein, in jedem Spiel drei Punkte mit nach Hause zu nehmen."

Nach der 1:2-Blamage gegen Cremonese zeigte das Mourinho-Team immerhin die richtige Reaktion und stärkte mit dem 1:0 gegen Juve sowie dem 2:0 gegen Real Sociedad am Donnerstag im Hinspiel des Achtelfinales der Europa League seinem Trainer den Rücken.