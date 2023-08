AS Rom kauft Leandro Paredes - Ex-Bayern-Flop folgt dem Weltmeister

Leandro Paredes spielte in der Vergangenheit bereits drei Jahre für den AS Rom - Foto: / Getty Images

Der AS Rom bedient sich gleich doppelt im Mittelfeld von PSG. Neben Leandro Paredes (29) wird auch der ehemalige Bayern-Spieler Renato Sanches (25) in die italienische Hauptstadt wechseln.

Bereits in vergangenen Sommer war Georginio Wijnaldum (32) aus der französischen Hauptstadt in die italienische gewechselt. Dieses Jahr bedient sich der AS Rom erneut bei aussortierten Mittelfeldspielern von Paris.

Paredes-Rückkehr zur alten Wirkungsstätte

Der Argentinier Leandro Paredes ist bereits in Rom eingetroffen. Für den 29-jährigen Weltmeister ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Bereits zwischen 2014 und 2017 hatte er 54-mal für die Roma die Schuhe geschnürt, ehe er im Anschluss für 23 Millionen Euro nach Russland zu Zenit St. Petersburg weiterzog.

Anfang 2019 kam Paredes nach Paris, nun verlässt er PSG nach viereinhalb Jahren mit neun Titeln im Gepäck. In der Vorsaison war der Sechser an Juventus verliehen, konnte sich bei den Bianconeri aber nicht durchsetzen. Die Kaufpflicht griff für die Turiner somit nicht.