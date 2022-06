Milan und Newcastle locken Roma fordert 50 Millionen für Nicolo Zaniolo - Juventus interessiert

Juventus Turin zeigt bereits seit längerem Interesse an dem 22-Jährigen, allerdings ist fraglich, ob die Bianconeri nach der 80 Millionen Euro teuren Verpflichtung von Dusan Vlahovic im vergangenen Januar erneut einen so kostspieligen Transfer stemmen können.

Zaniolo bevorzugt allerdings einen Verbleib in der Serie A, obwohl er in der Premier League gehaltsmäßig wohl bessergestellt wäre als in seiner Heimat. Zaniolos Vertrag in der ewigen Stadt ist noch bis 2024 gültig.