Horrorverletzung! Roma-Star Tammy Abraham schreit vor Schmerzen

Die AS Roma hat am Wochenende ihr Ticket für die Europa League gelöst. Der 2:1-Sieg über Spezia Calcio forderte jedoch einen hohen Preis. Tammy Abraham (25) verließ in der Schlussphase unter Schmerzen den Platz und droht für mehrere Monate auszufallen.

Fabiano Romano bestätigte diesen Eindruck schließlich. "Schlechte Nachrichten für Tammy Abraham", twitterte der Journalist nach dem Match. "Der englische Stürmer hat sich beim letzten Saisonspiel der AS Roma eine Kreuzbandverletzung zugezogen, wie Sky berichtet."

Abraham wurde gegen Spezia Calcio erst in der Mitte der zweiten Hälfte eingewechselt. Eine Viertelstunde später rutschte der Angreifer bei einem Zweikampf folgenschwer aus. Sein anschließender Schmerzensschrei verhieß bereits nichts Gutes.

Tammy Abraham: Rückkehr zum FC Chelsea wohl vom Tisch

Für Abraham wiegt der Ausfall natürlich besonders schwer. Zumal der Stürmer in seinen zwei Jahren bei der Roma viel Aufmerksamkeit generieren konnte. In der Vorsaison brillierte er beispielsweise mit 27 Treffern in 53 Pflichtspielen.

In der zurückliegenden dieser Spielzeit gelangen Abraham hingegen lediglich 16 Torbeteiligungen. Dennoch sollen zahlreiche Klubs ihr Interesse am Offensivspieler bekundet haben. Der gebürtige Londoner steht angeblich vor allem in der Premier League hoch im Kurs.

Neben Manchester United und Aston Villa beschäftigte sich Medienberichten zufolge auch der FC Chelsea mit einer Verpflichtung Abrahams. Die Blues verkauften den Engländer im Sommer 2021 für 41 Millionen Euro nach Italien.

Der FC Chelsea besitzt jedoch eine Rückhol-Klausel, die in diesem Sommer greifen würde. Demnach könnte der Verein seinen ehemaligen Profi für knapp 74 Millionen Euro zurück an die Themse lotsen. Sollte Abraham aber so lange ausfallen wie befürchtet, dürfte daran aber vorerst kein Interesse bestehen.

Verwendete Quellen

thesun.co.uk