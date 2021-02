AS Rom : Roma statt Juventus: Bryan Reynolds erklärt seine Wahl

Seit wenigen Tagen ist die Tinte trocken: Bryan Reynolds schloss sich zunächst auf Leihbasis dem AS Rom an. Wie immer im Transferbusiness geht ein anderer Klub leer aus, in diesem Fall Juventus Turin. Der US-Boy erklärt, warum er dem Serienmeister absagte.