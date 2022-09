Serie A Roma-Torjäger Tammy Abraham will schnellstmöglich zurück in die Premier League

Tammy Abraham will die Roma schon wieder verlassen - Foto: / Getty Images

Die AS Rom muss sich offenbar Sorgen um ihre Zusammenarbeit mit Tammy Abraham machen. In Italien wird darüber spekuliert, dass der Stürmer so schnell wie möglich in die Premier League zurückwechseln will.

Tammy Abraham soll sich intensiv mit einer Rückkehr in die Premier League beschäftigen. Dem Corriere Dello Sport zufolge will der 24-Jährige auf dem schnellsten Weg in die englische Fußballspitzenliga zurückkehren. Liegt das etwa an der harten Wortwahl seines Trainers? Jose Mourinho war vor Kurzem hart mit Abraham ins Gericht gegangen. "Die Ankunft von Dybala hat die Art und Weise verändert, wie wir spielen. Tammy muss lernen, sich besser in den Räumen zu bewegen, um die Bälle zu nutzen, die Paulo ihm bieten kann", sagte der Trainer der AS Rom. Abraham habe "noch viel Luft nach oben", so Mourinho. Abraham wechselte im vorigen Sommer für 40 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea zur Roma, lieferte mit 27 Toren in allen Wettbewerben eine hervorragende Premierensaison ab und hatte damit großen Anteil daran, dass die Roma die Conference League gewann. In der neuen Saison sind für den Stürmer erst zwei Tore in acht Partien dokumentiert.