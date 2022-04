Serie A : Jose Mourinho und Roma schimpfen über norwegischen "Plastikplatz"

Der AS Rom ist schon wieder über den FK Bodö/Glimt gestolpert. Hinzu kommt, dass sich Innenverteidiger Gianluca Mancini wohl schwerer verletzt hat. Jose Mourinho macht den Kunstrasen des norwegischen Gastgebers dafür verantwortlich.

Der FK Bodö/Glimt kann inzwischen ohne schlechtes Gewissen als Angstgegner des AS Rom bezeichnet werden. Im Viertelfinalhinspiel der Conference League blamierten sich die Giallorossi erneut und verloren in Norwegen mit 1:2. Zyniker sagen: immerhin besser als das 1:6 in der Gruppenphase.

Roma-Trainer Jose Mourinho war mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden. Um in die Runde der letzten Vier einzuziehen, muss das Rückspiel am Donnerstag (21 Uhr) kommender Woche mit zwei Toren Unterschied gewonnen werden. Das ist aber nicht Mourinhos einzige Sorge.

