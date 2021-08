AS Rom : Roma-Wechsel von Tammy Abraham wohl noch heute fix

Nachdem vor wenigen Tagen bereits Fotos von Tammy Abraham durch das Netz rasten und den Stürmer zeigte, wie er in Italien ankam, geht der Deal wohl noch am Dienstag offiziell über die Bühne. Der AS Rom bekommt damit seinen Wunschstürmer.