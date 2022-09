AS Rom Schnappt sich Jose Mourinho nach dem Deadline Day noch einen Ex-BVB-Spieler?

Der AS Rom hat in der Sommer-Transferperiode einige Hochkaräter wie Paulo Dybala (28) an Land gezogen. Auch nach dem Deadline Day könnten die Giallorossi noch auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Die AS Roma und ihr ehrgeiziger Cheftrainer Jose Mourinho (59) sind nach Informationen des Onlineportals Foot Mercato an einer Verpflichtung von Dan Axel Zagadou interessiert. Die französische Abwehrkante kann auch nach der Schließung des Transferfensters noch verpflichtet werden, da sein Vertrag bei Borussia Dortmund am 30. Juni 2022 ausgelaufen ist.

Dem Vernehmen nach weilt Zagadous Berater in Italien, um Gespräche über seinen Klienten zu führen. Neben der Roma wird auch Inter Mailand mit Zagadou in Verbindung gebracht, die Nerazzurri holten allerdings im Transfermarkt-Endspurt in Francesco Acerbi von Ligakonkurrent Lazio einen neuen Innenverteidiger. Dass nun auch noch Zagadou ins San Siro wechselt, ist unwahrscheinlich.