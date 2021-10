AS Rom : Tammy Abraham berichtet von Mourinhos Anruf

Tammy Abraham (24) wusste im Trikot des AS Rom bisher zu überzeugen. Dass der britische Mittelstürmer überhaupt in der Serie A zu bestaunen ist, hängt vor allem mit Jose Mourinho (58) zusammen.

Erst nachdem er mit The Special One geredet habe, sei der Gedanke in ihm gereift, die Premier League zu verlassen und sich im Ausland zu versuchen. "Ich habe mich für Italien entschieden und würde es nicht ändern", zeigt Abraham keine Reue.