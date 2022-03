AS Rom : Tammy Abraham blickt immer noch zu "Onkel" Jose Mourinho auf

Ein Trainer sollte stets den Respekt seiner Spieler genießen. Im Falle von Tammy Abraham kann sich dessen Coach, Jose Mourinho, diesbezüglich zurücklehnen. Der Neuzugang der AS Roma verehrt seinen Chef regelrecht.

In Mourinho sieht der mittlerweile erwachsene Abraham anscheinend immer noch eine wichtige Bezugsperson. "Ich habe ein paar Mal mit ihm trainiert, damit ich ein bisschen wusste, wie er ist und seitdem ich hier bin, nenne ich ihn meinen Onkel in Rom", so der englische Nationalstürmer.

Tammy Abraham verliebt in Rom

Der Engländer, der vor der Saison für 40 Millionen Euro von Chelsea zum italienischen Hauptstadtklub wechselte, hatte überhaupt keine Anpassungsschwierigkeiten. "Sobald ich hier ankam, habe ich mich in diesen Ort verliebt."

Abraham kommt in dieser Spielzeit bereits auf 23 Pflichtspieltreffer. Seine beiden Tore gegen Lazio (3:0) leiteten am letzten Wochenende etwa den so wichtigen Derbysieg ein.