AS Rom : Tammy Abraham will zum FC Chelsea zurückkehren

Sein Wechsel zum AS Rom liegt gerade mal ein halbes Jahres zurück, da soll Tammy Abraham schon seine Rückkehr zum FC Chelsea planen.

Tammy Abraham freundet sich offenbar schon jetzt mit der Idee an, schon bald wieder für den FC Chelsea zu spielen. Nach einem Bericht der Corriere dello Sport reizt den 24-Jährigen, wieder für die Blues auf Torejagd zu gehen. Den Zeitpunkt lässt das Sportblatt jedoch offen.

Vor dem Start in die Saison war Abraham für 40 Millionen Euro vom Westen Londons zum AS Rom gewechselt. Die Giallorossi machten den englischen Angreifer damit zum zweitteuersten Einkauf der Vereinsgeschichte. Patrik Schick führt die Rangliste mit 42 Millionen Euro an.