Top-Transferziel: Paulo Dybala auf dem Einkaufszettel der Saudis

Paulo Dybala (29) ist offenbar der neuste auf der Liste der in Europa spielenden Superstars, die das Interesse der schwerreichen Klubs aus Saudi-Arabien auf sich gezogen haben.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Neymar und Sadio Mane sind schon da, Mohamed Salah soll bald ebenfalls nach Saudi-Arabien wechseln - soweit so bekannt. Der beste Torjäger des FC Liverpool ist aber nicht der einzige Topstürmer, der 2024 in der Saudi Pro League anheuern soll, wenn es nach den Liga-Bossen geht.

Wie die argentinische Ausgabe von TNT Sports berichtet, hat Paulo Dybala das Interesse der Saudis geweckt. Der Weltmeister in Diensten des AS Rom sei eine "der Prioritäten", wenn das Transferfenster im Januar öffnet.

Dybala dank Klausel günstig zu haben - Vertrag beim AS Rom bis 2025

Dybala steht noch bis 2025 bei den Giallorossi im Wort, kann den Klub aufgrund einer Ausstiegsklausel aber relativ günstig verlassen. Ausländische Vereine müssten Medienberichten zufolge lediglich 12 Millionen als Transferentschädigung nach Rom überweisen, italienische Vereine würden eine Rechnung über 20 Millionen Euro für Dybala erhalten.

Der argentinische Nationalspieler wechselte im Sommer 2022 ablösefrei von Juventus Turin in die italienische Hauptstadt. Unter Trainer Jose Mourinho (60) ist der Edeltechniker gesetzt, steuerte in 46 Pflichtspielen stolze 20 Treffer und elf Vorlagen bei. Derzeit belegt der letztjährige Europa-League-Finalist (Niederlage gegen Sevilla) in der Serie A nur den siebten Tabellenplatz.

