Transfer zum FC Arsenal? Tammy Abraham bekennt sich zu Jose Mourinho

Der FC Arsenal hält Ausschau nach einem neuen Stürmer. Tammy Abraham gehört der Londoner Zielgruppe an. Interesse an einem Wechsel besteht allerdings nicht.

"Jose ist für mich einer der besten Trainer überhaupt. Er weiß, wie er einen führen muss. Ich brauchte jemanden, der das Beste aus mir herausholen kann, so wie er", sagte Abraham während der Pressekonferenz vor dem Halbfinalhinspiel in der Conference League bei Leicester City (Donnerstag, 21 Uhr).

Tammy Abraham hat sich am Mittwoch zum wiederholten Mal deutlich zum AS Rom bekannt, vor allem die Zusammenarbeit mit Jose Mourinho bereitet dem Angreifer unglaublich viel Spaß.

Abraham fügte an: "Er ist keiner dieser Trainer, die dir sagen, dass du gut gespielt hast, denn er will immer mehr. Für mich und meine Mannschaftskameraden ist er der perfekte Trainer." Das ist nicht Abrahams erstes Bekennerschreiben, das er in den letzten Wochen an die Giallorossi adressierte.

Es ist sehr gut möglich, dass der 24-Jährige diese Marken bewusst setzt und so damit zu erkennen gibt, dass er keine Gedanken an einen Sommerwechsel hat. Abraham hat sich in Rom stark entwickelt und kommt in der Serie A auf 15 sowie in der Conference League auf acht Tore.