AS Rom : Trotzreaktion: Jose Mourinho sieht dramatischen Roma-Sieg im Mannschaftsbus

Der Coach der AS Roma rastete beim vorherigen Ligaspiel gegen Hellas Veronas (2:2) derartig aus, dass er vom italienischen Verband für zwei Spiele gesperrt wurde. Hinzu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro. Mourinho hatte dem Schiedsrichter in der Schlussphase der Partie Manipulation vorgeworfen, wofür er des Feldes verwiesen wurde. Nach dem Abpfiff suchte der Trainer abermals das Gespräch mit dem Unparteiischen.

Nach dieser Aktion durfte "The Special One" sein Team in Spezia nicht von der Trainerbank aus betreuen. Einen Platz auf der Tribüne wäre ihm nicht verwehrt worden, doch das schien dem Heißsporn ebenfalls nicht zuzusagen. Er schaute sich das Spiel viel lieber mit einigen seiner Mitarbeiter auf einem Laptop im Mannschaftsbus an.

Tammy Abraham: "Das Tor schien verflucht"

Vor dem Bildschirm dürfte es Mourinho zum Ende des Matches wahrscheinlich genauso wenig auf seinem Sitz ausgehalten haben, wie zuletzt gegen Hellas Veronas. Rom bestimmte zwar durchgehend das Geschehen, kam aber trotz langer Überzahl nicht zu einem Treffer. Das erlösende 1:0 gelang erst in der 99.(!) Minute per Elfmeter.

