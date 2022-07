AS Rom Von wegen Freundschaftsspiel! Wütender Jose Mourinho stürmt den Platz

Dass es in Freundschaftsspielen nicht immer so ruhig zugeht, wie es der Name vermuten lässt, bewies einmal mehr Jose Mourinho (59). Den Trainer der AS Roma hielt es in der Partie gegen den AFC Sunderland zwischenzeitlich nicht mehr in seiner Coaching-Zone.