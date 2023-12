Verlängerung statt Trennung: Mourinho bleibt der AS Roma wohl doch treu

Jose Mourinhos Vertrag in Rom läuft am Saisonende aus - Foto: Ettore Griffoni / Shutterstock.com

Das wäre eine überraschende Kehrtwende: Jose Mourinho (60) könnte italienischen Medienberichten doch über die Saison hinaus bei AS Rom bleiben. Nachdem der Portugiese im Oktober noch kurz vor einer Entlassung gestanden haben soll, könnte sein am Saisonende auslaufender Vertrag nun doch verlängert werden.

Nach einem schwachen Saisonstart stand Jose Mourinho Berichten zufolge im Oktober bereits vor der vorzeitigen Entlassung bei AS Rom. In den letzten Wochen hat sich sein Team allerdings deutlich gesteigert und keines der vergangenen fünf Pflichtspiele verloren. Wie die Gazzetta dello Sport nun schreibt, könnte das Mourinhos Job retten.

Demnach könne es nun doch zu einer Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags kommen. Probleme in Sachen Gehalt dürfte es nicht geben, schreibt das Blatt. Stattdessen könne die Vertragslaufzeit eine Hürde darstellen. Während Mourinho sich wohl eine Länge von zwei Jahren vorstellt, wäre Rom offenbar nur bereit, ihm einen Einjahresvertrag anzubieten.

Woran eine Verlängerung noch scheitern könnte

Dennoch geht man wohl von einer Einigung aus. Eine Verlängerung könne nur noch scheitern, wenn die Ergebnisse in den kommenden zwei Monaten ausbleiben oder der 60-Jährige sich dazu entscheiden würde, doch nicht bleiben zu wollen.

Jose Mourinho - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com

Vor allem eine Rückkehr zu Real Madrid, wo er bereits zwischen 2010 und 2013 coachte, wurde in den letzten Monaten häufig diskutiert. Bei den Königlichen ist man im Sommer auf der Suche nach einem Nachfolger für Carlo Ancelotti (64), der den Verein voraussichtlich verlässt. Auch Newcastle United galt in der Vergangenheit als potenzieller zukünftiger Arbeitgeber von "The Special One".

Kommt Mourinho im zweiten Anlauf nach Saudi-Arabien?

Allerdings sitzt Eddie Howe (46) bei den Magpies mehr als fest im Sattel. Als weitere und wahrscheinlichste Option gilt ein Wechsel nach Saudi-Arabien. Bereits im Sommer habe Mourinho eigenen Aussagen zufolge "das größte und verrückteste Angebot" erhalten, "das ein Trainer in der Geschichte des Fußballs je bekommen hat."

Verwendete Quellen

Gazzetta dello Sport